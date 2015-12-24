В Японии обнародовали тайные материалы по уничтожению СССР южнокорейского лайнера в 1983 году - СМИ

Об этом стало известно в четверг из рассекреченных материалов МИД Японии, касающихся событий 70-х и 80-х годов прошлого столетия, сообщает ТАСС.

В то же время, по данным российского информагентства, официально Вашингтон утверждал тогда, что Москва сознательно уничтожила пассажирский самолет.

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В документах говорится, в частности, что через два месяца после произошедшего 1 сентября 1983 года инцидента с южнокорейским лайнером высокопоставленный представитель администрации США конфиденциально сообщил сотрудникам министерства, что "в Советском Союзе перепутали этот самолет с американским воздушным разведчиком".

Чиновник также проинформировал, что Соединенные Штаты намерены с помощью неких "секретных средств" найти "черный ящик" сбитого лайнера в советских водах у Сахалина. Однако СССР их в этом опередил.