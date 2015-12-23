Эрдоган назвал пропагандистским шоу вскрытие "черного ящика" Су-24

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Daily Sabah.

«В то время, как весь мир признал правомерность действий Турции, эти пропагандистские шоу потеряли всякий смысл», — заявил он, выступая в Анкаре перед главами регионов.

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«У нас не было ни малейших сомнений по этому вопросу, потому что наша информация была ясной и достоверной», — сказал президент.

Как известно, во вторник, 8 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу показал президенту Владимиру Путину параметрический самописец уничтоженного Су-24.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября самолет Су-24, нарушивший на турецко-сирийской границе турецкое воздушное пространство, несмотря на 10 предупреждений, сделанных в течение 5 минут, был сбит в рамках правил ведения боевых действий двумя турецкими истребителями F-16, патрулирующими район.