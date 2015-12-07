Обама: "Мы уничтожим ИГИЛ"

Об этом сообщил президент США Барак Обама. Он отметил, что страна усилила свою защиту против террористических угроз, передает "Голос Америки". Он подчеркнул, что американские военные неустанно борются с террористическими сетями за рубежом. Вместе с тем, он добавил, что террористы теперь прибегают к "менее сложным" нападениям, таким, как произошло в Калифорнии.

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Барак Обама заявил, что он понимает, почему американцы задаются вопросом: "сталкиваемся ли мы с болезнью, не поддающейся эффективному лечению?" Президент был категоричен: "Мы уничтожим ИГИЛ".

Президент заверил, американские военные будут преследовать террористических лидеров в любой стране, где они прячутся, а США будут продолжать заниматься обучением и оснащением сирийских и иракских сил, воюющих против ИГИЛ. Барак Обама отметил, что США работают вместе с друзьями и союзниками, и что международное сообщество предпринимает меры, чтобы положить конец войне в Сирии.

При лидирующей роли США международное сообщество приступило к установлению процесса – и графика – заключения перемирий и политического урегулирования гражданской войны в Сирии. Это позволит сирийскому народу и каждой стране, в том числе нашим союзникам, а также таким странам как Россия, сосредоточиться на общей цели – уничтожении ИГИЛ, группировки, которая угрожает нам всем.

Глава Белого дома отдал распоряжение Госдепартаменту и Министерству национальной безопасности США пересмотреть программу безвизового въезда, по которой женщина, стрелявшая в Калифорнии, прибыла в США. Он призвал Конгресс принять меры, которые сделают невозможным приобретение оружия теми, кто фигурирует в "черных списках" аэропортов США. Барак Обама вновь заявил, что нужно сделать более сложным приобретение боевого оружия.

По словам президента США, это те шаги, которые можно предпринять вместе для того, чтобы противодействовать террористической угрозе.

Барак Обама подчеркнул, что нельзя снова втянуться в долгую и изматывающую войну в Ираке или Сирии. По его словам, ИГИЛ именно этого и хотел бы от американцев. Президент США также отметил, что нельзя позволить этой войне стать борьбой между Америкой и исламом, чего добиваются террористы.

Президент призвал мусульманских лидеров работать вместе с США, чтобы отвергнуть идеологию ненависти, которую продвигают "Аль-Кайда" и ИГИЛ. Он также сказал, что американцы всех вероисповеданий должны отклонить посыл, что к американским мусульманам следует относиться по-другому. По его словам, это играет на руку ИГИЛ.

"Мы сделали правильный исторический выбор, - заявил американский лидер. - Давайте не будем забывать, что свобода сильнее страха".