Ученые назвали самый простой способ продлить жизнь кошке

Исследователи предупреждают, что домашние кошки, которые могут свободно бродить на улице, регулярно сталкиваются с различными опасными ситуациями.

Некоторые владельцы кошек считают, что питомцам нужно давать возможность бродить на улице. Тем не менее, исследователи предупреждают, что так животные подвергаются повышенному риску преждевременной гибели.

Главные риски для кошек

Как пишет The Independent, около двух третей всех владельцев кошек в Австралии сталкивались со смертью своих питомцев во время прогулки. Основные риски - это дорожно-транспортные происшествия, драки и падения.

Также многие владельцы кошек несут огромные расходы на ветеринарную помощь, а их питомцы остаются с пожизненными проблемами со здоровьем. В издании подчеркнули, что эта ситуация не является уникальной для Австралии, а отражает глобальный риск, с которым сталкиваются свободно гуляющие кошки.

В ходе одного исследования, проведенного в США в 2013 году с участием 55 свободно гуляющих кошек, ученые установили на ошейники животных камеры, чтобы увидеть их точку зрения во время прогулок. Исследователи выяснили, что 25% кошек подвергались риску отравления, поедая или пья, находясь вдали от дома, а около 45% кошек переходили дороги. Также 25% кошек сталкивалась с другими кошками, 20% забирались под дома, а 20% питомцев исследовали ливневые стоки.

Исследование 2025 года, проведенное британскими учеными, показало, что дорожно-транспортные происшествия являются основной причиной смерти кошек в возрасте от менее одного года до восьми лет. Это соответствует европейским оценкам, согласно которым 18-24% кошек попадают под машину в течение своей жизни, причем около 70% таких инцидентов заканчиваются смертельным исходом.

В издании добавили, что опасности для кошек выходят далеко за рамки дорожно-транспортных происшествий. Исследователи выяснили, что бродячие домашние кошки подвержены серьезным инфекционным заболеваниям, таким как вирус иммунодефицита кошек, и часто вступают в драки, в результате чего у них возникают абсцессы, способные привести к летальному исходу.

Как можно снизить риски для кошек

В издании подчеркнули, что самый простой способ защитить своих кошек - содержать их на своей территории. Содержание на территории не означает, что кошка должна постоянно находиться в помещении.

Эксперты советуют оборудовать задние дворы роликами на верху забора, чтобы предотвратить побег кошек. Некоторые владельцы огораживают часть двора, создавая открытые вольеры.

Недавнее исследование, проведенное норвежскими учеными, показало, что обеспечение контролируемого доступа на улицу часто важно для поддержания благополучия кошек. В издании добавили, что многих кошек также можно приучить ходить в шлейке или на поводке, что позволяет выводить их на прогулки под присмотром.

Кроме того, эксперты рекомендуют обеспечить достаточно развлечений для кошек в безопасной зоне. Им необходимы различные игрушки, поверхности для царапания и места для лазания. По своей природе это одиночные животные, поэтому им полезны места, где можно спрятаться.

Также в издании отметили, что кошки привередливы, поэтому их лотки необходимо часто чистить. В домах, где проживает несколько кошек, следует обеспечить по одному лотку на кошку плюс один дополнительный.

Могут ли все кошки мурлыкать

Ранее ученые выяснили, что не все кошки мурлыкают. Большинство крупных кошек могут рычать, но не мурлыкать.

Ученые рассказали, что разница заключается в подъязычном аппарате - наборе мелких костей и хрящей, поддерживающих язык и гортань. У мурлыкающих кошек подъязычный аппарат полностью окостенел и, следовательно, жесткий, что помогает гортани создавать вибрации мурлыканья при прохождении воздуха.

