Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский

После длительной борьбы с раком умер владелец OnlyFans, миллиардер Леонид Радвинский. Ему было 43 года.

О его смерти сообщила компания Fenix International Ltd., владеющая платформой OnlyFans. "Мы глубоко опечалены известием о смерти Лео Радвинского. Лео мирно скончался после долгой борьбы с раком. Его семья просит соблюдать конфиденциальность в это трудное время", - говорится в заявлении.

Радвинский родом из Одессы. В детстве переехал в Чикаго с семьей. Он получил контроль над сервисом в 2018 году и превратил его в глобальный феномен: платформа изменила индустрию контента для взрослых, позволив авторам напрямую зарабатывать на подписчиках. Однако теперь дальнейшая судьба его детища под вопросом. OnlyFans сообщает, что в 2024 году Радвинский передал свои права собственности в траст.

Состояние Радвинского

По данным Forbes, по состоянию на 23 марта 2026 года, состояние владельца платформы составляло $4,7 млрд. Он считался самым богатым человеком из Украины по происхождению в некоторых рейтингах.

Раньше оценка его доходов доходила до $7,8 млрд (октябрь 2025).

Основной источник богатства Радвинского - платформа OnlyFans: с 2021 по начало 2025 года он заработал в виде дивидендов около $1,8 млрд (включая рекордные $701 млн за 2024 год).

Радвинский и война в Украине

Его компания пожертвовала более $5 млн на гуманитарную помощь Украине за время полномасштабного вторжения России.

Некоторые источники указывают, что отдельно Радвинский внес еще $5 млн в помощь Украине. Это была одна из самых заметных корпоративных крипто- и денежных поддержек Украины в начале войны.