Еще один топ-менеджер уходит из 'Новой почты' спустя полгода после назначения

Ранее в "Новой почте" наблюдалась волна кадровых перестановок.

Генеральный директор финансовой компании NovaPay, входящей в группу NOVA ("Новая почта"), Игорь Сироватко покинет свой пост в конце марта.

Как сообщила пресс-служба компании, решение было принято по взаимному согласию сторон. Исполняющим обязанности генерального директора NovaPay назначен Игорь Приходько, который до этого работал финансовым директором NovaPay.

"Обновленная управленческая команда NovaPay продолжает работать над реализацией стратегии компании по предоставлению лучших финансовых услуг клиентам", – отметил совладелец группы NOVA Вячеслав Климов.

Видео дня

Отметим, что пребывание Сироватко на этой должности было недолгим, поскольку он возглавил NovaPay 12 сентября 2025 года. До этого он был и.о. директора онлайн-платформы OLX в Украине и Центральной Азии.

Справка УНИАН. NovaPay – международный финансовый сервис от группы компаний NOVA ("Новая почта"), который уже почти 13 лет предоставляет финансовые услуги онлайн и офлайн в более чем 3 600 отделениях "Новой почты".

Увольнения в "Новой почте" – главные новости

С весны 2025 года в компании началась волна кадровых изменений. Совладелец компании Владимир Поперешнюк еще в конце мая заявил о намерении провести дебюрократизацию и дерегуляцию, а также "уменьшить количество лишних процессов, которые не приносят пользы клиентам". В комментарии Forbes он отмечал намерение сократить долю сотрудников, работающих в офисах и "не касающихся посылок", с текущих 30% до 10-15%.

В июне 2025 года сообщалось об увольнении директора по управлению репутацией Елены Плаховой, которая работала в компании с 2020 года.

Уже в июле в "Новой почте" сообщили об уходе генерального директора Александра Бульбы. В компании тогда отметили, что он будет возглавлять компанию до конца 2025 года, а уже 31 декабря прошлого года компания получит нового генерального директора.

Уже в октябре "Новая почта" объявила о назначении нового главного исполнительного директора (CEO). Эту должность занял бывший операционный директор "Новой почты" Евгений Тафийчук. С 1 января 2026 года он официально приступил к своим обязанностям.

В августе компанию также покинул генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко, который будет завершать передачу дел преемнику до октября. Также сообщалось, что после 13 лет работы компанию покинул ее IТ-директор Андрей Дорошенко. Он стал шестым топ-менеджером, объявившим о завершении своей работы в компании с июня 2025 года.

