"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Калифорнии - Reuters

Боевики террористической группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за теракт в Калифорнии, унесший жизни 14 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

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Напомним, 28-летний Саид Фарук и 27-летняя Тэшфин Малик в среду совершили нападение на центр помощи людям с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино. Они ворвались в учреждение и открыли огонь из автоматического оружия. В результате атаки 14 человек погибли, 21 - получил ранения. Злоумышленники были убиты при задержании. Какими мотивами они руководствовались, пока неизвестно.

Заместитель начальника отделения Федерального бюро расследований (ФБР) США в Лос-Анджелесе Дэвид Боудич объявил ранее о том, что Бюро классифицирует трагедию в Сан-Бернардино как теракт.