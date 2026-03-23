В чём главный просчет Запада в отношении Украины: ответ бывшего заместителя главы разведки ФРГ

По словам Лорингхофена, в большинстве исследований предполагался лишь сценарий войны ограниченного масштаба.

Все западные спецслужбы, включая европейские и американские, просчитались в отношении продолжительности войны России против Украины и недооценили стойкость и готовность Украины к обороне. Об этом заявил бывший вице-президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Арндт Фрейтаг фон Лорингхофен в интервью Укринформу.

"Действительно, подавляющее большинство европейских спецслужб не ожидало полномасштабного вторжения с наступлением на Киев. Это касается не только Германии, но и многих других стран", – сказал он.

По его словам, хотя концентрация российских войск у границы Украины была очевидна, большинство разведок предполагали лишь ограниченный по масштабу сценарий.

Видео дня

Лорингхофен подчеркнул: все осознавали, что Россия стянула большое количество войск вокруг Украины. Поэтому многие предполагали возможность регионально ограниченной атаки, но не обязательно полномасштабного вторжения.

Он добавил, что в отношении продолжительности самой войны "ошиблись не только европейские службы, но и американские и британские". Главной причиной он называет недооценку украинского сопротивления.

"В этом вопросе мы все просчитались. Прежде всего это связано со значительной недооценкой украинской стойкости, готовности общества к обороне, а также политического руководства страны. В этом смысле речь идет о коллективном провале западных – и частично других – спецслужб", – заявил экс-вице-президент BND.

Данные западной разведки: последние новости

Как сообщал УНИАН, директор национальной разведки США Тулси Габбард на прошлой неделе заявила, что в прошлом году Россия сохраняла преимущество в войне против Украины.

По словам Габбард, Россия также укрепляет партнерство с Северной Кореей. В частности, по информации американской разведки, Пхеньян усилил свои военные возможности, участвуя в войне против Украины. Она отметила, что вооруженные силы Северной Кореи приобрели боевой опыт в войне 21-го века, а также получили новое оборудование. В 2024 году Северная Корея направила более 11 000 военнослужащих в Россию для поддержки боевых операций в Курске. Пхеньян продолжает развивать и расширять свои программы стратегических вооружений, включая ракеты, способные обходить американские и региональные системы противоракетной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: