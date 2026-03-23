Трамп рассматривает возможность пригласить Лукашенко в Белый дом: FT раскрыло подробности

Эта информация появилась на фоне активных переговоров между Вашингтоном и Минском.

Соединенные Штаты рассматривают возможность пригласить президента Беларуси Александра Лукашенко на встречу с Дональдом Трампом в Белый дом или в его резиденцию "Мар-а-Лаго". Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что в США уже несколько месяцев продолжаются внутренние дискуссии по поводу приглашения белорусского президента на встречу с Трампом. В то же время, как отмечается, окончательного решения по этому вопросу до сих пор нет.

"Нам еще многое предстоит сделать, чтобы достичь этого, но я думаю, что мы это сделаем", – отметил спецпредставитель Трампа в Беларуси Джон Коул.

Издание напоминает, что Трамп после возвращения в Белый дом пытается восстановить отношения между США и Беларусью. Вашингтон, в частности, снял ряд санкций с Минска в обмен на освобождение сотен белорусских политических заключенных.

Ранее сам Лукашенко сообщил о том, что Трамп якобы уже пригласил его в Мар-а-Лаго для обсуждения "большой сделки".

Издание отмечает, что такое решение стало бы настоящим подарком для Лукашенко, против которого Запад ввел жесткие санкции после жестокого подавления протестов в 2020 году. Его изоляция усилилась еще больше после того, как он позволил использовать Беларусь в качестве плацдарма для полномасштабного вторжения России в Украину.

Напомним, ранее Коул объявил, что Вашингтон снимает часть санкций против нескольких белорусских банков и предприятий, производящих калийные удобрения. Белый дом, в частности, пообещал снять ограничения с Министерства финансов Беларуси, Банка развития Беларуси и "Белинвестбанка".

В ответ на это Лукашенко согласился освободить 250 человек, осужденных за "преступления экстремистской направленности". По данным СМИ, в целом Вашингтон планирует освободить из тюрем более тысячи человек. В ходе предыдущих переговоров Минск освободил более ста политзаключенных, получив взамен еще одно снятие санкций.

В то же время в Европе продолжают критиковать Лукашенко за отправку мигрантов на территорию ЕС. В частности, глава службы безопасности Латвии Нормундс Межвиец заявил, что Минск обучает мигрантов борьбе с европейскими пограничниками. А именно – проводит их боевую подготовку в специальных лагерях и переправляет через границы ЕС.

