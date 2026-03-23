'Норма' выходного дня: подростки массово покупают вейпы в столичном ТРЦ

По словам журналиста, в Украине массово игнорируют запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет, действующий с июля 2024 года.

В киевском торгово-развлекательном центре Respublika Park на выходных подростки выстроились в очередь, чтобы купить запрещенные ароматизированные электронные сигареты. Об этом свидетельствует фото, опубликованное журналистом Евгением Плинским.

"Обычная воскресная очередь детей 12–14 лет за электронными сигаретами в ТЦ "Respublika Park". Впереди каникулы, дети запасаются", - написал журналист.

По его словам, в Украине массово игнорируют запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет, действующий с июля 2024 года. В большинстве ТРЦ страны беспрепятственно работают торговые островки по продаже нелегальных электронных сигарет, их реализация детям происходит открыто, без проверки возраста и без какой-либо реакции со стороны администрации торгового центра.

"И никого это не волнует. Ни налоговую, ни Госпродпотребслужбу, ни владельцев ТЦ, которые, осознавая угрозу распространения электронных сигарет, продолжают сдавать в аренду квадратные метры под такой бизнес", - отметил Евгений Плинский.

Как сообщалось, киевский ТРЦ Respublika Park принадлежит инвестиционному фонду "Дилидженс", а бенефициары этой компании - австриец Сергей Толстунов с долей 75% и Виталий Хомутынник с 25%.

По данным Kantar Украина, доля нелегальной продукции достигла рекордных 93,6%. Из-за этого государственный бюджет Украины ежегодно теряет около 7,5 млрд грн налоговых поступлений.

Несмотря на запрет на продажу ароматизированных электронных сигарет, правоохранительные органы практически не контролируют соблюдение этих норм, что позволяет нелегальному рынку и дальше расти.

