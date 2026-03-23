Террористический акт в городе Буча Киевской области, когда сначала раздался один взрыв, а после прибытия правоохранителей - ещё один, - это именно та модель войны, которую Российская Федерация систематически переносит в наш тыл.

Если отбросить эмоции и смотреть трезво, то мы видим классическую схему современной российской диверсионной работы: задействован не профессиональный диверсант, а 21-летний местный житель; операция не сложная (изготовить и применить взрывчатку); сама взрывчатка - самодельная и небольшая. То есть, дешевое, самодельное устройство, дистанционное управление и завербованный исполнитель. Именно так выглядит стратегия войны "изнурения тыла".

Что важно понимать в этой ситуации? Российская Федерация сейчас не делает ставку на масштабные теракты. Задача россиян другая: создавать постоянную атмосферу опасности и заставлять Украину тратить ресурсы на реагирование. А главное - подрывать чувство безопасности в обычных украинских громадах.

Именно поэтому цели таких атак почти всегда одинаковы:

правоохранители;

военные;

ТЦК;

объекты критической инфраструктуры;

символические гражданские объекты.

Второй важный момент - тактика второго удара. Когда взрыв происходит после прибытия служб. Это - старая террористическая методика, которая используется для усиления психологического эффекта и поражения именно тех, кто реагирует.

Третий важный фактор - вербовка. Почти все подобные случаи последнего года показывают одну тенденцию: российские спецслужбы массово работают не через агентуру старого типа, а через социальные сети, Telegram, игровые платформы и анонимные контакты.

Целевые группы таких операций - молодежь, люди с финансовыми проблемами, люди без четкой жизненной позиции, а иногда и просто те, кто ищет "легких денег". То есть, это уже не классическая агентура. Это модель одноразовых исполнителей, которых используют "в темную".

Что это означает стратегически? Фактически мы вступаем в фазу, где фронт и тыл становятся единым пространством войны. Ведь такими терактами Российская Федерация пытается компенсировать неудачи на поле боя. Итак, диверсии, поджоги, теракты малой интенсивности и информационные операции вокруг них - это то, чего стоит ожидать. Задача россиян проста - показать, что Украина - государство, которое "не контролирует ситуацию". Именно поэтому информационный эффект для них часто важнее реальных последствий.

Вывод здесь очень прагматичный. Такие случаи - не признак слабости Украины. Это признак того, что враг переходит к тактике, которую используют тогда, когда не могут достичь результата регулярной войной.

А вот что действительно критично - это реакция общества. Главное противодействие таким терактам - не паника и не хайп, а внимательность, контроль информации, доверие к силам безопасности и нормальное взаимодействие общин с правоохранителями. Потому что в современной войне безопасность - это уже не только функция государства. Это - совместная ответственность государства и общества. И именно этого Россия боится в Украине больше всего.