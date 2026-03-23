Наступление РФ закончится летом: эксперт назвал основные причины провала РФ на фронте

Россия исчерпывает ресурсы для крупномасштабной войны, а москвичи боятся мобилизации, считает Владислав Селезнев.

Российская армия стремительно теряет наступательный потенциал на фронте из-за исчерпания финансовых резервов и низкой эффективности мобилизации в крупных городах. Имеющихся ресурсов агрессора хватит для активных действий лишь до конца летнего сезона, заявил в эфире телеканала "Київ24" военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, ресурсы Кремля не безграничны, и сейчас Москва вынуждена минимизировать расходы на ведение войны. Это происходит не из-за стремления к миру, а лишь из-за нехватки средств.

Экономика агрессора испытывает двойной удар: с одной стороны давят западные санкции, а с другой – действуют разрушительные меры главы СБУ, говорит эксперт:

"Дальше будет больше, ведь сочетание санкций, введенных коллективными мерами, к которым присоединяются "санкции" генерала Василия Малюка (не возглавляет СБУ, но остается в структуре, – ред.), является достаточно разрушительным для российской экономики. Стагнация имеет место быть", – говорит Селезнев.

Эксперт подчеркивает ограниченные сроки нынешней кампании врага. Окно возможностей для оккупантов закроется уже через несколько месяцев. Владислав Селезнев заявил:

"У россиян де-факто ресурсов осталось для проведения масштабных наступательных действий лишь на весну-лето этого года. Дальше, думаю, ничего хорошего не будет ни для обычных россиян, ни для российской армии".

Эксперт подчеркивает, что ситуация с людскими ресурсами для армии РФ также становится проблемой: жители Москвы и Санкт-Петербурга все чаще игнорируют контракты или повестки.

Они понимают, что билет на войну для них – это путь в один конец. Миллионные выплаты не привлекают тех, кто имеет доступ к правде и хоть что-то понимает.

"Тот, кто с мозгами, не лезет в ад войны", – подчеркнул эксперт.

Что происходит на фронте

Согласно данным аналитиков ISW, Кремль планирует начать новое наступление в Украине уже с апреля текущего года. Речь идет об использовании на фронте мобилизованных, которые сейчас находятся во временно оккупированном Крыму.

Группировка объединенных сил сообщила, что информация о якобы продвижении российских войск в Волчанске и Синьковке Харьковской области не соответствует действительности. ВСУ продолжают эффективно удерживать свои позиции.

Ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий предполагает, что летнее наступление РФ может стать последним. В этом году российские захватчики могут окончательно исчерпать свой наступательный потенциал.

