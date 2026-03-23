Цены на АЗС штурмуют новые вершины: сколько сегодня стоят бензин, дизель и автогаз

За выходные цена на дизельное топливо подскочила почти на 3 гривни.

Цены на топливо на украинских АЗС продолжили рост. Снова больше всего подорожало дизельное топливо, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".

Отмечается, что за выходные средняя стоимость бензина марки А-95 выросла на 0,39 грн/литр. Таким образом, по состоянию на 23 марта 95-м бензином на АЗС можно заправиться в среднем по 71,85 грн/л. Дизельное топливо за выходные подскочило почти на 3 гривни – до 84,22 грн/л. Автогазом сегодня заправляют автовладельцев в среднем по 45,53 грн/литр, что на 61 копейку/литр дороже, чем 20 марта.

Цены на бензин

Дешевле всего 95-м бензином в понедельник заправляют в сети AMIC. Здесь средняя цена составляет 68,07 грн/литр. Самый высокий ценник на 95-й в первый рабочий день недели на АЗС сети Grand Petrol – 75,99 грн/литр.

Видео дня

Средние цены на других АЗС:

UPG – 73,90 грн/л;

"Укрнафта" – 68,99 грн/л;

SOCAR - 73,99 грн/л;

KLO - 74,19 грн/л;

БРСМ-Нафта - 68,88 грн/л;

WOG – 74,99 грн/л;

OKKO – 74,99 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Дешевле всего сегодня дизелем заправляют в сети RLS – по 79,90 грн/литр. Дизельными ценовыми чемпионами дня стали популярные сети OKKO и WOG – 86,99 грн/литр.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 85,90 грн/л;

"Укрнафта" – 80,99 грн/л;

SOCAR - 85,56 грн/л;

KLO – 86,49 грн/л;

БРСМ-Нафта - 81,99 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего заправить "железного коня" 23 марта можно в сети U.GO – 42,90 грн/литр. Первое место по стоимости автогаза разделили сети rand Petrol и Neflek – 47,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 45,50 грн/л;

"Укрнафта" – 44,99 грн/л;

SOCAR - 46,69 грн/л;

KLO – 46,70 грн/л;

БРСМ-Нафта - 43,79 грн/л;

WOG – 46,98 грн/л;

ОKKO – 46,99 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на бензин в Украине - последние новости

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и существенного ограничения поставок нефти через Ормузский пролив стоимость "черного золота" по сравнению с концом февраля существенно выросла, временами превышая 100 долларов за баррель.

Из-за роста мировых цен на нефть и котировок газойля в Украине продолжает дорожать топливо на АЗС. В частности, только за 20 марта стоимость дизельного топлива выросла на 2 гривни.

Вас также могут заинтересовать новости: