Цены на АЗС штурмуют новые вершины: сколько сегодня стоят бензин, дизель и автогаз

Цены на топливо на украинских АЗС продолжили рост. Снова больше всего подорожало дизельное топливо, сообщает портал "Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании "А-95".
Отмечается, что за выходные средняя стоимость бензина марки А-95 выросла на 0,39 грн/литр. Таким образом, по состоянию на 23 марта 95-м бензином на АЗС можно заправиться в среднем по 71,85 грн/л. Дизельное топливо за выходные подскочило почти на 3 гривни – до 84,22 грн/л. Автогазом сегодня заправляют автовладельцев в среднем по 45,53 грн/литр, что на 61 копейку/литр дороже, чем 20 марта.
Цены на бензин
Дешевле всего 95-м бензином в понедельник заправляют в сети AMIC. Здесь средняя цена составляет 68,07 грн/литр. Самый высокий ценник на 95-й в первый рабочий день недели на АЗС сети Grand Petrol – 75,99 грн/литр.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 73,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 68,99 грн/л;
- SOCAR - 73,99 грн/л;
- KLO - 74,19 грн/л;
- БРСМ-Нафта - 68,88 грн/л;
- WOG – 74,99 грн/л;
- OKKO – 74,99 грн/л.
Цены на дизельное топливо
Дешевле всего сегодня дизелем заправляют в сети RLS – по 79,90 грн/литр. Дизельными ценовыми чемпионами дня стали популярные сети OKKO и WOG – 86,99 грн/литр.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 85,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 80,99 грн/л;
- SOCAR - 85,56 грн/л;
- KLO – 86,49 грн/л;
- БРСМ-Нафта - 81,99 грн/л.
Цены на автогаз
Дешевле всего заправить "железного коня" 23 марта можно в сети U.GO – 42,90 грн/литр. Первое место по стоимости автогаза разделили сети rand Petrol и Neflek – 47,99 грн/л.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 45,50 грн/л;
- "Укрнафта" – 44,99 грн/л;
- SOCAR - 46,69 грн/л;
- KLO – 46,70 грн/л;
- БРСМ-Нафта - 43,79 грн/л;
- WOG – 46,98 грн/л;
- ОKKO – 46,99 грн/л.
Из-за боевых действий на Ближнем Востоке и существенного ограничения поставок нефти через Ормузский пролив стоимость "черного золота" по сравнению с концом февраля существенно выросла, временами превышая 100 долларов за баррель.
Из-за роста мировых цен на нефть и котировок газойля в Украине продолжает дорожать топливо на АЗС. В частности, только за 20 марта стоимость дизельного топлива выросла на 2 гривни.