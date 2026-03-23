Видим коррупцию на мемориалах и сознательное вытеснение памяти о погибших, - военный Александр Оловаренко

Коррупционный скандал вокруг обустройства сектора почетных захоронений на Затуринском кладбище в Полтаве стал не только примером наглого хищения бюджетных средств, но и свидетельством системной проблемы – попытки властей "скрыть" память о погибших воинах подальше от глаз людей.

Об этом пишет известный украинский военный-"киборг", член политсовета партии "ДІЯ" Александр Оловаренко в своем блоге на "Украинских Новостях".

Как отмечает автор, ситуация в Полтаве является "диагнозом для всей системы". Несмотря на то, что решение о создании почетного сектора было принято еще в начале полномасштабного вторжения, реальные работы начались только тогда, когда появилась возможность "освоить" средства. По данным Оловаренко, отдельные фигуранты начали действовать не ради чествования героев, а чтобы "нажиться на их могилах".

Видео дня

"Бывший чиновник ГАСИ разработал проект с "нужными" ценами, из-за чего стоимость обычной тротуарной плитки и самих мест захоронения взлетела ровно вдвое. В целом, по данным следствия, эти упыри завладели бюджетными средствами на сумму 8,2 млн грн", – подчеркивает Оловаренко.

Особое возмущение вызывает тот факт, что после задержания фигуранты мгновенно внесли космические залоги: по 4 и 8 миллионов гривен, в общей сложности – 20 млн грн.

"Люди, которые воруют на могилах, имеют столько денег, что для них это просто мелкие операционные расходы", – констатирует военный.

По его мнению, параллельно с коррупцией власть блокирует инициативы по увековечению памяти в центре городов. Оловаренко приводит пример Павленковского парка в Полтаве, где предлагалось за средства меценатов возвести мультиконфессиональный Пантеон памяти на месте разрушенной большевиками церкви. Однако этот проект был отклонен.

По мнению представителя партии "ДІЯ", городским властям оказалось выгоднее тратить миллионы на закупку саженцев, чем создавать видимые места национальной памяти. Позиция мэрии осталась неизменной: "если хотите кого-то увековечить – пожалуйста, за пределами города".

Как отмечает член политсовета "ДІЯ", эта ситуация не является локальной ошибкой, а отражает общегосударственный подход. Логика "вытеснения" мемориалов на периферию прослеживается и в столице. Александр Оловаренко проводит прямую параллель со строительством Национального военного мемориального кладбища в лесах под Киевом (Мархалевка).

"Глобальная стратегия кабинетов сегодня звучит так: "с глаз долой – из сердца вон". Похороны павших пытаются засунуть куда-нибудь подальше от центров городов и человеческих глаз... Величественный пантеон в центре Киева или Полтавы – это ежедневное напоминание каждому чиновнику по дороге на работу о цене, которую платит нация. Это напоминание не только о подвиге, но и о роковых провалах и неготовности к войне", – объясняет военный.

В итоге Александр Оловаренко подчеркивает, что нынешняя модель мемориализации несостоятельна. Она превратилась в инструмент для бюджетных схем и средство сокрытия неудобной для власти правды о цене свободы.

"Нынешняя система доказала свою тотальную неспособность и, что хуже, свою преступность... Если власть не способна защитить даже память и покой тех, кто отдал за нее жизнь, такая власть не имеет права на существование", – резюмирует член политсовета партии "ДІЯ".

По мнению автора, единственным выходом является полная перезагрузка власти, поскольку системные изменения внутри действующей модели уже невозможны.

