У Трампа есть 4 пути в Иране, и ни один не гарантирует победы, – The Economist

Каждое решение несёт свои риски и последствия для региональной безопасности, экономики и репутации Америки.

Конфликт между США и Ираном достиг критической стадии: после нескольких недель боевых действий вокруг Ормузского пролива президент Дональд Трамп оказался перед сложным выбором. Его риторика меняется от мягкой к угрозам всего за сутки, отражая стратегическую неопределённость США. Перед Вашингтоном стоят четыре ключевых проблемы: возможность переговоров, объявление победы, продолжение боевых действий или эскалация конфликта. Каждое решение несёт свои риски и последствия для региональной безопасности, экономики и репутации Америки, говорится в материале The Economist.

Журналисты отмечают, что если Трамп еще не выбрал ни один из вариантов, то это потому, что ни один из них не является хорошим.

1. Переговоры и прекращение огня

Дипломатические усилия осложнены недоверием Ирана после прошлых атак во время переговоров, хаосом в его руководстве и неопределённостью с выбором посредника. Оман, который вел предыдущие переговоры, потерял доверие соседей по Персидскому заливу, а альтернативой может стать Катар. Уступки обеих сторон маловероятны, говорится в публикации.

Видео дня

Часть дипломатов всё ещё надеется на переговоры о прекращении огня, но это кажется маловероятным. Достичь встречи сторон сложно: после двух атак во время переговоров Иран справедливо относится с осторожностью к новым контактам. Лидерство страны находится в хаосе: новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи с 9 марта не появлялся на публике. Возникает сомнение, есть ли в Иране представитель, который может говорить от имени режима.

2. Объявление победы без сделки

Трамп может попытаться преподнести войну как завершённую победой, заявив об "уничтожении" военных возможностей Ирана. Однако Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом и около 400 кг высокообогащенного урана, что оставляет стратегическую угрозу и не решает ключевых проблем, пишет издание.

Остановка войны оставит Ирану контроль над Ормузским проливом - ключевым элементом политики США на Ближнем Востоке почти полвека. Ближайшие страны и Израиль отреагируют крайне негативно. Иран уже намекал на возможный сбор платы с проходящих судов.

3. Продолжение боевых действий

Журналисты отмечают, что США и Израиль могут наносить удары ещё несколько недель. Это позволит снизить активность атак Ирана, усилить присутствие флота и выстраивать коалицию для безопасного прохода через пролив. Тем не менее успех не гарантирован, а экономические и военные затраты продолжают расти.

Но гарантий успеха нет. Режим может достичь переломного момента, а может и нет. Пока Иран способен периодически атаковать корабли, пролив останется закрыт, и Трампу не удастся добиться победы. Кроме того, возможны удары по инфраструктуре Залива, рост экономических потерь и расход боеприпасов.

4. Эскалация конфликта ("эскалация ради деэскалации")

Реализация угроз ударов по электростанциям, захват островов или спецоперации по контролю ядерного урана крайне рискованна. Морские пехотинцы и спецназ будут находиться под постоянной угрозой атак, страны Персидского залива пострадают, а экономический ущерб возрастет. При этом война может и не завершиться, сообщается в материале.

Эскалация крайне рискована. Страны Залива окажутся под ещё большей угрозой: Иран угрожает объектам энергетики и опреснительным станциям. А удар по острову Харг может вызвать массированные ответные удары по нефтегазовым объектам, уже вызвавшие повреждения 3% мировых поставок сжиженного газа, по оценке Катара.

По заявлениям журналистов, ситуация остаётся крайне сложной и неопределённой. Ни один вариант не гарантирует окончания конфликта: переговоры затруднены недоверием, объявление победы может быть лишь пиар-ходом, продолжение боевых действий ведёт к росту потерь, а эскалация несёт стратегические риски для США и союзников. Трамп оказался в ловушке: начав войну, он не имеет лёгкого способа её закончить, и любое решение потребует тщательного анализа последствий для региона и внутренней политической стабильности.

Ситуация вокруг острова Харг в Иране

США рассматривают возможность проведения наземной операции по захвату иранского острова Харг (Kharg), который является основным центром экспорта нефти Ирана, причем 90% сырой нефти предназначено для Китая. Для этого в регионе ускоренно развертывают силы морских пехотинцев. В последние дни в администрации президента США идут дискуссии о целесообразности оккупации острова с целью заставить Иран прекратить блокирование судоходства через Ормузский пролив.

Заявления о намерении блокирования важного центра экспорта нефти являются показателем резкого обострения ситуации со стороны Трампа, который ранее сообщал, что США нацелены исключительно на военные объекты острова без его полной оккупации. Кроме того, администрация президента отвергла попытки союзников с Ближнего Востока начать переговоры с Ираном.

