Как с собственными малышами: в сети показали, как кошка заботится о маленьких щенках

По словам экспертов, для кошек нет ничего необычного в том, чтобы проявлять материнскую заботу по отношению к другим животным.

Кошки известны своей независимостью, но иногда они делают вещи, которые им не свойственны. В частности, кошку породы табби по имени Кеке застали за тем, как она заботится о новорожденных щенках, словно они ее собственные дети. Об этом пишет ParadePets.

Такое милое видео распространили в TikTok. На нем можно увидеть, как Кеке лежит на солнце, а пять крошечных щенков прижались к ней.

"Вышла, чтобы вернуть щенков маме после того, как дала ей отдохнуть, и нашла их с их приемной мамой", - написала автор видео.

Также на заднем плане слышно, как человек говорит: "Кеке, что ты делаешь? Это же не твои малыши".

Это видео собрало много просмотров и комментариев, в частности были такие:

"Если это не её детки, то почему они все похожи на нее?"

"Настоящая мама наверняка думает… серьезно, пусть кошка посидит с ними".

"Говорят, что для воспитания ребенка нужна целая община".

"Кошки присматривают за детенышами друг друга, чтобы дать мамам отдохнуть. Кеке просто оказывает услугу своей подруге".

В ParadePets объяснили, что для кошек не является чем-то необычным проявлять материнскую заботу о животных, не принадлежащих к их виду.

"У кошек сильный инстинкт заботы, особенно у самок, которые раньше рожали котят или от природы обладают материнскими наклонностями. Когда они встречают маленьких, беззащитных животных, таких как щенки, эти инстинкты иногда дают о себе знать", - добавляют в материале.

Другие интересные факты о кошках

Ранее эксперты объяснили, как кот понимает, что хозяин скоро вернется домой. Как оказалось, любые шумы в квартире и на лестнице, ритм движения на улице, а также ежедневный распорядок в доме станут для кота "сигналами".

В то же время специалисты рассказали, как понять, что ваш кот счастлив. Например, совместное спальное место с вами - это признак того, что ваша кошка любит быть рядом с вами.

