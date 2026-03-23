Какие соки действительно полезны для здоровья: диетологи назвали топ-6

Эти соки обладают множеством полезных свойств.

Сок может быть полезным источником витаминов, минералов и антиоксидантов, которые защищают клетки от повреждений и поддерживают здоровье сердца. Как пишет health, лучшим выбором для вашего здоровья является 100% сок без добавления сахара и искусственных ингредиентов.

Морковный сок

Морковный сок является богатым источником витаминов Е и С, а также минералов, таких как калий, которые помогают регулировать артериальное давление. Это хороший источник антиоксидантов, которые усиливают не только яркий цвет моркови, но и ее полезные свойства.

"Морковный сок может помочь уменьшить воспаление, снизить уровень холестерина и уменьшить риск сердечных заболеваний. Однако здесь необходимы дополнительные исследования. Он также естественным образом увлажняет организм, поскольку имеет низкую калорийность и высокое содержание воды", - добавили в материале.

Гранатовый сок

Этот сок богат питательными веществами, которые могут улучшить кровообращение и повысить физическую работоспособность.

В частности, исследование 2016 года показало, что употребление экстракта гранатового сока за 30 минут до тренировки может улучшить выносливость человека.

"Это может быть связано с его положительным влиянием на вазодилатацию - расширение кровеносных сосудов (трубок, транспортирующих кровь). Вазодилатация улучшает кровообращение и способствует стабильному поступлению кислорода и питательных веществ к мышцам, что может оказать краткосрочный положительный эффект на восстановление мышц", - объясняют в издании.

Свекольный сок

Свекольный сок содержит антиоксиданты, которые могут способствовать контролю уровня холестерина. Также употребление этого напитка может улучшить спортивные результаты и ускорить восстановление.

"Это связано с тем, что он содержит большое количество химического соединения нитрата, которое способствует кровообращению и доставке кислорода к мышцам. Он также может положительно влиять на артериальное давление и когнитивное здоровье, то есть способность ясно мыслить, учиться и запоминать информацию", - добавляют в публикации.

Томатный сок

Томатный сок укрепляет иммунную систему, ведь содержит витамин С и мощные антиоксиданты, которые помогают уменьшить воспаление.

Некоторые исследования показывают, что регулярное употребление томатного сока может помочь уменьшить сердечные осложнения, особенно у женщин, страдающих ожирением или имеющих лишний вес.

"Чтобы убедиться, что вы получаете все полезные свойства томатного сока, выбирайте тот, который имеет низкое содержание натрия. Слишком много натрия может способствовать повышению артериального давления", - предупредили в материале.

Апельсиновый сок

Апельсиновый сок богат витамином C и антиоксидантами, которые поддерживают иммунитет и уменьшают повреждение клеток.

"Употребление апельсинового сока во время приема пищи, содержащей полезные жиры, может способствовать лучшему усвоению питательных веществ и поддержанию нормального уровня сахара в крови. Хотя апельсиновый сок содержит много природных сахаров, его умеренное употребление вряд ли представляет угрозу для здоровья большинства людей", - утверждается в публикации.

Сельдерейный сок

Этот сок на 95% состоит из воды, поэтому хорошо утоляет жажду. Он содержит большое количество калия, который защищает сердце, а также витамина K, способствующего свертыванию крови.

Также он обладает противовоспалительным действием, подходит для больных диабетом и помогает поддерживать артериальное давление в норме.

Другие советы по здоровью

Ранее врачи объяснили, чем полезен стакан теплой воды. По их словам, употребление такой воды может стать ритуалом, который поддерживает пищеварение и регулирует стресс.

В то же время диетологи рассказали, почему чай очень полезен для здоровья человека. Известно, что чай насыщен антиоксидантами, а именно полифенолами, которые помогают защищать клетки от повреждения свободными радикалами.

