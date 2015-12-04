Борьба с ИГИЛ: Немецкие самолеты в скором времени прибудут на авиабазу в Турции

Об этом заявил в пятницу, 4 декабря, премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Yahoo! News уточняет, что на базе Инджирлик планируется разместить 550 военнослужащих бундесвера и шесть самолетов «Торнадо».

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Помимо этого, в зону сирийского конфликта ФРГ отправит самолеты-заправщики и немецкий фрегат, который поддержит действия французского авианосца «Шарль де Голль». Место их базирования не уточняется.

Как сообщал УНИАН, парламент Германии проголосовал за участие бундесвера в военной операции сил международной коалиции против экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ) в Сирии.