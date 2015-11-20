Стали известны подробности захвата заложников в Мали: на машине были дипломатические номера

Садовник отеля сообщил подробности захвата джихадистами заложников в отеле в Бамако.

"Я как раз убирал во дворе, когда они приехали", - рассказал он.

"На их авто были дипломатические номера, когда они проехали сквозь ворота их остановила охрана и они начали стрелять". Он подчеркнул, что нападавшие были в масках.

Другой свидетель рассказал, что они фактически взяли на таран охранников.

"Их было от 5 до 13 человек, они ранили охранников, и поехали дальше, ко входу в отель.