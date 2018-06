Боевики "Исламского государства" похитили двух иностранцев и требуют выкуп

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на AP.

По данным агентства, боевики разместили в СМИ фотографии мужчин, одетых в желтые робы.

На опубликованных фотографиях указаны имена заложников: это гражданин Норвегии Оле Йохан Гримсгорд Офстади гражданин Китая Фан Цзинхуэй. Информация о дате и месте похищения иностранцев не сообщается.

Боевики дали понять, что хотят получить за освобождение заложников выкуп. На фотографиях перед каждым из них помещены таблички "Норвежский пленник. Продается" и "Китайский пленник. Продается".

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг признала, что в заложниках находится гражданин ее страны, однако платить выкуп Норвегия не будет, так как выполняя требования похитителей, королевство поставит под угрозу жизни других граждан, которые станут первоочередными целями для террористов. Для освобождения заложника был создан специальный кризисный штаб, в который вошли норвежские дипломаты, военные и сотрудники спецслужб.

#ISIS#Dabiq 11 contains new sect: Prisoners "For Sale";Provides telegram # for "ransom"adding: "Limited time offer" pic.twitter.com/AT2mwzVAyY