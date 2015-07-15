Бывшему охраннику Освенцима дали 4 года тюрьмы за соучастие в 300 тысячах убийств

Приговор Гренингу вынес 15 июля суд города Люнебург, расположенного на севере Германии, сообщает AP.

Защита Гренинга, настаивала на том, что Гренинга нельзя обвинять в причастности к массовым убийствам. Сам подсудимый на суде заявил, что чувствует свою моральную вину, но не признает себя виновным в уголовном преступлении.

Обвинение, выдвинутое в адрес Гренинга, предусматривало максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокуратура просила суд приговорить охранника Освенцима к 3,5 года тюрьмы.

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В ходе судебного процесса Гренинг признал, что охранял багаж доставленных в концлагерь узников и вел учет изъятых у них ценностей.

Правоохранительные органы ФРГ проводили расследование в отношении Оскара Гренинга еще в 1970-х годах, однако тогда до предъявления обвинений и суда дело не дошло.