Бывшему охраннику Освенцима дали 4 года тюрьмы за соучастие в 300 тысячах убийств
Бывший охранник концлагеря Освенцим, 94-летний Оскар Гренинг признан виновным в соучастии в 300 тысячах убийств и приговорен к четырем годам тюремного заключения.
Приговор Гренингу вынес 15 июля суд города Люнебург, расположенного на севере Германии, сообщает AP.
Защита Гренинга, настаивала на том, что Гренинга нельзя обвинять в причастности к массовым убийствам. Сам подсудимый на суде заявил, что чувствует свою моральную вину, но не признает себя виновным в уголовном преступлении.
Обвинение, выдвинутое в адрес Гренинга, предусматривало максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы. Прокуратура просила суд приговорить охранника Освенцима к 3,5 года тюрьмы.
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В ходе судебного процесса Гренинг признал, что охранял багаж доставленных в концлагерь узников и вел учет изъятых у них ценностей.
Правоохранительные органы ФРГ проводили расследование в отношении Оскара Гренинга еще в 1970-х годах, однако тогда до предъявления обвинений и суда дело не дошло.