В Германии будут судить "бухгалтера" Освенцима, которого обвиняют в убийстве 300 тысяч узников

По данным прокуратуры, в Освенциме Гренинг, которого прозвали "бухгалтером" концлагеря, отвечал за подсчет денег и других ценностей, конфискованных у узников концлагеря.

Следствие считает, что Гренинг прекрасно понимал, что узники, признанные непригодными к работам, отправлялись в газовые камеры.

Сам обвиняемый признался, что наблюдал массовые убийства в концлагере, но продолжает отрицать свою непосредственную причастность к преступлениям.

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Ожидается, что на суде будут присутствовать 55 бывших узников и родственников жертв нацистов.

Ранее сообщалось, что потомки жертв холокоста подали в суд на Национальную компанию французских железных дорог (SNCF), обвиняя ее в транспортировке узников в лагеря Освенцим и Бухенвальд во время Второй мировой войны.