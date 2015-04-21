В Германии будут судить "бухгалтера" Освенцима, которого обвиняют в убийстве 300 тысяч узников
Во вторник в немецком Люнебурге предстанет перед судом 93-летний Оскар Гренинг, бывший охранник Освенцима, обвиняемый в причастности к убийству более 300 тысяч человек.
По данным прокуратуры, в Освенциме Гренинг, которого прозвали "бухгалтером" концлагеря, отвечал за подсчет денег и других ценностей, конфискованных у узников концлагеря.
Следствие считает, что Гренинг прекрасно понимал, что узники, признанные непригодными к работам, отправлялись в газовые камеры.
Сам обвиняемый признался, что наблюдал массовые убийства в концлагере, но продолжает отрицать свою непосредственную причастность к преступлениям.
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Ожидается, что на суде будут присутствовать 55 бывших узников и родственников жертв нацистов.
Ранее сообщалось, что потомки жертв холокоста подали в суд на Национальную компанию французских железных дорог (SNCF), обвиняя ее в транспортировке узников в лагеря Освенцим и Бухенвальд во время Второй мировой войны.