Коронавирус - карта распространения 7 апреля

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 7 апреля 2020 в мире инфицированы 1 348 628 человек.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 7 апреля, десятка лидеров

368 449 США

136 675 Испания

132 547 Италия

103 375 Германия

98 984 Франция

82 697 Китай

60 500 Иран

52 279 Великобритания

30 217 Турция

21 657 Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

74 834 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 16 523 смерти. В Испании умерли 13 341 человек, в США - 10 994 человека, во Франции - 8 911 человек, в Великобритании - 5 373 человека. По всему миру 285 064 человека выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.