Коронавирус - карта распространения 7 апреля
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 7 апреля 2020 в мире инфицированы 1 348 628 человек.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 7 апреля, десятка лидеров
- 368 449 США
- 136 675 Испания
- 132 547 Италия
- 103 375 Германия
- 98 984 Франция
- 82 697 Китай
- 60 500 Иран
- 52 279 Великобритания
- 30 217 Турция
- 21 657 Швейцария
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
74 834 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 16 523 смерти. В Испании умерли 13 341 человек, в США - 10 994 человека, во Франции - 8 911 человек, в Великобритании - 5 373 человека. По всему миру 285 064 человека выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.