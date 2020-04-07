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Коронавирус - карта распространения 7 апреля

10:51, 07 апреля 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 7 апреля 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 7 апреля 2020 в мире инфицированы 1 348 628 человек. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 7 апреля, десятка лидеров

  • 368 449 США
  • 136 675 Испания
  • 132 547 Италия
  • 103 375 Германия
  • 98 984 Франция
  • 82 697 Китай
  • 60 500 Иран
  • 52 279 Великобритания
  • 30 217 Турция
  • 21 657 Швейцария

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

74 834 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в Италии - 16 523 смерти. В Испании умерли 13 341 человек, в США - 10 994 человека, во Франции -  8 911 человек, в Великобритании - 5 373 человека. По всему миру 285 064 человека выздоровели. 

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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