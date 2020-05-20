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Коронавирус - карта распространения 20 мая

10:57, 20 мая 2020
Мир
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Карта распространения коронавируса 20 мая 2020

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 20 мая 2020 в мире инфицированы 4 901 773 человека. 

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 20 мая, десятка лидеров

  • 1 528 566 США
  • 299 941 Россия
  • 271 885 Бразилия
  • 250 138 Великобритания
  • 232 037 Испания
  • 226 699 Италия
  • 180 933 Франция
  • 177 778 Германия
  • 151 615 Турция
  • 124 603 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

323 413 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 91 938 человек. В Великобритании умерли 35 422 человека, в Италии - 32 169 смертей. По всему миру 1 691 491 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция 

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.

Коронавирус - симптомы и способы передачи / инфографика УНИАН

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