Коронавирус - карта распространения 20 мая
Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 20 мая 2020 в мире инфицированы 4 901 773 человека.
Количество инфицированных коронавирусом в мире 20 мая, десятка лидеров
- 1 528 566 США
- 299 941 Россия
- 271 885 Бразилия
- 250 138 Великобритания
- 232 037 Испания
- 226 699 Италия
- 180 933 Франция
- 177 778 Германия
- 151 615 Турция
- 124 603 Иран
Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика
Количество жертв коронавируса в мире - карта
323 413 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 91 938 человек. В Великобритании умерли 35 422 человека, в Италии - 32 169 смертей. По всему миру 1 691 491 человек выздоровели.
Что такое коронавирус: официальная информация
Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.
Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.
Как распространяется инфекция
Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.