Коронавирус - карта распространения 20 мая

Карта распространения коронавируса COVID-19 gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE), свидетельствует, что по состоянию на 20 мая 2020 в мире инфицированы 4 901 773 человека.

Количество подтвержденных случаев во всем мире

Количество инфицированных коронавирусом в мире 20 мая, десятка лидеров

1 528 566 США

299 941 Россия

271 885 Бразилия

250 138 Великобритания

232 037 Испания

226 699 Италия

180 933 Франция

177 778 Германия

151 615 Турция

124 603 Иран

Количество инфицированных COVID-19 по странам: инфографика

Количество жертв коронавируса в мире - карта

323 413 человека погибли от коронавируса. Больше всего погибших в США - 91 938 человек. В Великобритании умерли 35 422 человека, в Италии - 32 169 смертей. По всему миру 1 691 491 человек выздоровели.

Что такое коронавирус: официальная информация

Коронавирусная инфекция COVID-19 – это инфекционное заболевание, вызванное новым коронавирусом, который ранее у людей не обнаруживался.

Воздействие данного вируса приводит к развитию респираторного гриппоподобного заболевания с такими симптомами как кашель, лихорадка и, в более тяжелых случаях, пневмония. Для защиты от инфекции следует часто мыть руки и не прикасаться руками к лицу.

Как распространяется инфекция

Новый коронавирус передается, главным образом, в результате контакта с инфицированным человеком при кашле или чихании или воздушно-капельным путем при вдыхании капель слюны или выделений из носа больного.