Могерини: Евросоюз готов к сотрудничеству с Россией в различных вопросах

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Федерика Могерини по результатам заседания Совета ЕС в Люксембурге, сообщает Европейская Правда.

"Решение продлить санкции в отношении отдельных секторов российской экономики это не простое и не обычное решение. Это национальный консенсус, который был принят на мартовском саммите, который решил, что ослабление санкций будет связано с выполнением минских соглашений", - сказала она.

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По словам Могерини, сегодняшнее решение является естественным, так как является логическим продолжением мартовского саммита, поскольку "позитивных новостей" в выполнении Минских соглашений нет.

"Это не означает, что с нашей стороны нет усилий улучшить отношения с РФ, увеличить уровень диалога и понимания. Есть много проблем, над которыми мы сотрудничаем с Россией в конструктивный способ. Мы готовы к сотрудничеству в различных вопросах, в том числе в исполнении минских соглашений", - отметила Могерини.

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Как сообщал УНИАН ранее, 22 июня Европейский Союз принял решение, которым продлил экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.