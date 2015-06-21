На Москву и Курск обрушился мощный ливень: улицы и автомобили ушли под воду (фото, видео)

В Москве за субботу и минувшую ночь, по предварительным данным, выпало 72 мм осадков, что составляет почти месячную норму (75 мм). Такие данные приводят синоптики Гидрометцентра, руководствуясь показателями главной столичной метеостанции - ВДНХ, передает ТАСС.

Так, за день субботы выпала половина месячной нормы - 32 мм, за ночь, по предварительным данным, - 40 мм.

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В центре города - на Балчуге - за сутки выпал 61 мм осадков, а в подмосковной Немчиновке - 48 мм, в Клину - 40 мм.

В Москве последствия подтоплений ликвидировали более 700 коммунальщиков. Аварийные бригады со спецтехникой дежурят в низинных местах, а таких в Москве около 1 тыс.

Во дворе моего дома ситуация сейчас не сильно отличается от Курска pic.twitter.com/7f15zJCNCA — Илья Яшин (@IlyaYashin) June 20, 2015

Также почти месячная норма осадков выпала 20 июня в Курске, затоплены низинные участки двух дорог в центре города передает ТАСС.

"Выпало 58 мм осадков при среднемесячной норме - 71, - сказал представитель МЧС. - В течение 30 минут по дренажной системе вода ушла. Сейчас проблем нет".

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Сильнейший ливень затопил низинные участки на двух улицах общей протяженностью 300 метров. Автомобили на данном участке оказались под водой по окна.

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