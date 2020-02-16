В Багдаде обстреляли ракетами военную базу возле посольства США

Пострадавших нет, ведется расследование.

В столице Ирака подверглась ракетному обстрелу военная база международной коалиции.

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Как сообщает Reuters, на базе прогремело несколько взрывов. Неподалеку от базы находится посольство США.

Официальный представитель штаба операции “Непоколебимая решимость” подтвердил факт обстрела в 3:24 по иракскому времени.

Пострадавших нет, ведется расследование.

The Coalition confirms small rockets impacted the Iraqi base hosting @CJTFOIR troops in the International Zone, Feb. 16 at 3:24 a.m. (Iraq Time). No casualties. Investigation ongoing. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 16, 2020

Ранее ранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что После убийства американцами генерала Касема Сулеймани США и Иран были очень близки к началу войны.