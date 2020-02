В Багдаде обстреляли ракетами военную базу возле посольства США

В столице Ирака подверглась ракетному обстрелу военная база международной коалиции.

Читайте такжеНАТО ожидает помощи Украины в международных миссиях альянса - Столтенберг

Как сообщает Reuters, на базе прогремело несколько взрывов. Неподалеку от базы находится посольство США.

Официальный представитель штаба операции “Непоколебимая решимость” подтвердил факт обстрела в 3:24 по иракскому времени.

Пострадавших нет, ведется расследование.

The Coalition confirms small rockets impacted the Iraqi base hosting @CJTFOIR troops in the International Zone, Feb. 16 at 3:24 a.m. (Iraq Time). No casualties. Investigation ongoing. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates.