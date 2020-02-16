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В Багдаде обстреляли ракетами военную базу возле посольства США

10:00, 16 февраля 2020
Мир
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В Ираке обстреляли военную базу международной коалиции / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает Reuters, на базе прогремело несколько взрывов. Неподалеку от базы находится посольство США.

Официальный представитель штаба операции “Непоколебимая решимость” подтвердил факт обстрела в 3:24 по иракскому времени. 

Пострадавших нет, ведется расследование. 

Ранее ранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф заявил, что После убийства американцами генерала Касема Сулеймани США и Иран были очень близки к началу войны.

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