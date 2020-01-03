Business Insider: Трампу припомнили, как он ругал Обаму за "планы" начать войну против Ирана (видео)

Будучи лишь телезвездой, Трамп утверждал, что президент США собирается развязать новую войну, чтобы остаться на должности.

В 2011-2012 годах Дональд Трамп написал в Twitter, что тогдашний президент Барак Обама якобы собирается начать войну против Ирана, чтобы обеспечить себе переизбрание на еще один срок. Теперь эти сообщения стали вирусными на фоне ликвидации влиятельного иранского генерала и радикального обострения конфронтации с Тегераном.

Как пишет Business Insider, Трамп лично приказал с помощью удара с воздуха убить иранского командира Касима Солеймани, который погиб в ранние часы сегодняшнего дня в аэропорту Багдада. Пентагон заявил, что Солеймани "активно разрабатывал планы атак против американских дипломатов и чиновников в Ираке, а также по всему региону". Сам Трамп в ответ на уничтожение иранского генерала лишь опубликовал флаг США на своей странице в Twitter.

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Несмотря на его очевидную гордость атакой, много пользователей социальной сети вспомнили американскому президенту то, как он ругал своего предшественника Барака Обаму за якобы подготовку к военному удару по Ирану. Тогда он называл это "дурной предвыборной кампанией".

"Чтобы его избрали, Барак Обама начнет войну против Ирана", - написал Трамп в Twitter 29 октября 2011 года.

"Сейчас его рейтинг в штопоре. Поэтому внимательно смотрите, чтобы он не начал удар по Ливии или Ирану. Он в отчаянии", - писал он в октябре 2012 года.

In order to get elected, @BarackObama will start a war with Iran. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 29, 2011

Now that Obama's poll numbers are in tailspin – watch for him to launch a strike in Libya or Iran. He is desperate. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 9, 2012

Trump on Nov. 16, 2011:



“Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected — and as sure as you're sitting there — is to start a war with Iran.” pic.twitter.com/usZFLiHnBw — JM Rieger (@RiegerReport) January 3, 2020

22 октября 2012 года он написал на своей странице: "Не позвольте Обаме разыграть иранскую карту и начать войну, чтобы его вновь избрали. Будьте осторожны, республиканцы!". На то время Трамп был лишь известной телезвездой и застройщиком. 16 ноября 2011 года он записал видео в Trump Tower, в котором снова обвинил Обаму в намерении начать войну против Ирана.

"Наш президент начнет войну против Ирана, потому что он абсолютно не способен вести переговоры. Он слабый и неэффективный. Поэтому он понимает, что единственный способ для него переизбраться - это начать войну с Ираном", - говорил Трампа на старом видео.

В те времена Обама успешно победил на выборах во второй раз. И бизнесмен продолжил распространять выдумки о якобы планах начать военную кампанию против Тегерана. Это происходило на фоне высокого напряжения из-за желания иранской стороны построить ядерные ракеты.

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А администрация Барака Обамы добивалась, чтобы этого не произошло. Израиль, который остается ключевым союзником США на Ближнем Востоке, угрожал нанести авиаудар по Ирану, чтобы разрушить его ядерную программу. Но Обама хотел ограничить американское участие в военных конфликтах за рубежом. Поэтому его администрация избегала конфликта с Ираном. Во время второго срока Обама попытался изменить подход к Тегерану после того, как президентом страны стал Хассан Роухани. Это вылилось в появление ядерной сделки, которая обязывала Иран заморозить свою ядерную программу в обмен на ослабление санкций.

Рейтинг поддержки Трампа в США сейчас опустился до 42,4%, согласно данным компании FiveThirtyEight. В 2020 году он на пути к тому, чтобы стать первым президентом в истории своей страны, который будет бороться с импичментом и одновременно пытаться переизбраться. Последний президент, которому объявили импичмент, - Билл Клинтон - тоже имел дело с обвинениями в намерении начать иностранную военную кампанию с целью отвлечь внимание избирателей от внутренних политических проблем.