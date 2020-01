Business Insider: Трампу припомнили, как он ругал Обаму за "планы" начать войну против Ирана (видео)

В 2011-2012 годах Дональд Трамп написал в Twitter, что тогдашний президент Барак Обама якобы собирается начать войну против Ирана, чтобы обеспечить себе переизбрание на еще один срок. Теперь эти сообщения стали вирусными на фоне ликвидации влиятельного иранского генерала и радикального обострения конфронтации с Тегераном.

Как пишет Business Insider, Трамп лично приказал с помощью удара с воздуха убить иранского командира Касима Солеймани, который погиб в ранние часы сегодняшнего дня в аэропорту Багдада. Пентагон заявил, что Солеймани "активно разрабатывал планы атак против американских дипломатов и чиновников в Ираке, а также по всему региону". Сам Трамп в ответ на уничтожение иранского генерала лишь опубликовал флаг США на своей странице в Twitter.

Читайте такжеNew York Times: Убийство Сулеймани может стать американским объявлением войны Ирану

Несмотря на его очевидную гордость атакой, много пользователей социальной сети вспомнили американскому президенту то, как он ругал своего предшественника Барака Обаму за якобы подготовку к военному удару по Ирану. Тогда он называл это "дурной предвыборной кампанией".

"Чтобы его избрали, Барак Обама начнет войну против Ирана", - написал Трамп в Twitter 29 октября 2011 года.

"Сейчас его рейтинг в штопоре. Поэтому внимательно смотрите, чтобы он не начал удар по Ливии или Ирану. Он в отчаянии", - писал он в октябре 2012 года.

Now that Obama's poll numbers are in tailspin – watch for him to launch a strike in Libya or Iran. He is desperate.

Trump on Nov. 16, 2011:



“Our president will start a war with Iran because he has absolutely no ability to negotiate. He's weak and he's ineffective. So the only way he figures that he's going to get reelected — and as sure as you're sitting there — is to start a war with Iran.” pic.twitter.com/usZFLiHnBw