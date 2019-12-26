Импичмент: Трамп похвастался, что в Сенате большинство – за республиканцами

Трамп назвал процедуру импичмента «мошеннической» без надлежащих правовой процедуры, представительства или свидетелей.

Президент США Дональд Трамп похвастался, что в Сенате, где будут рассматривать его дело об импичменте, большинство – за республиканцами.

Об этом он написал в Twitter.

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«Почему сумасшедшей Нэнси Пелоси (спикеру Палаты представителей США и инициатору импичмента Трампа – УНИАН), у которой небольшое большинство в Палате представителей, разрешено заявлять об импичменте Президенту Соединенных Штатов?», – говорится в сообщении.

Трамп назвал процедуру импичмента «мошеннической» без надлежащих правовой процедуры, представительства или свидетелей.

«Теперь Пелоси требует от республиканцев всего, чего не было в Палате. Демократы хотят баллотироваться в Сенат республиканцев. Лицемеры!», – добавил американский глава.

Расследование о возможности импичмента Трампа началось в сентябре, после того, как сотрудник спецслужб, имя которого официально до сих пор не названо, написал жалобу на давление, которое президент, по его данным, оказывал на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдену.

Обвинения в адрес Трампа строятся на факте замораживания военной помощи Украине летом 2019 года и на показаниях, что президент добивался от Киева вести расследование деятельности сына Джо Байдена в Украине.

Обвинения в препятствовании деятельности Конгресса связано с тем, что Белый дом запретил давать показания чиновникам и предоставлять документы, связанные с расследованием. Республиканцы и сам Трамп утверждают, что президент не нарушил никаких законов. Они отрицают связь между замораживанием помощи с просьбами расследовать дело Байдена, а сами эти просьбы называют побуждением Украины к борьбе с коррупцией.

Трамп ссылается на слова Зеленского, который говорил, что не чувствовал никакого давления.