Посол ЕС в России: надо признать, что мы не пойдем воевать и умирать за Украину

Об этом завил посол ЕС в России Вигаудас Ущацкас, передает Delfi со ссылкой на его интервью деловой газете Verslo zinios.

"Насколько я понимаю, администрация США обеспокоена тем, какие будут последствия, если будет предоставлена военная помощь, военная техника, каким может быть ответ России и как конкретно он проявится на территории Восточной Украины", - сказал дипломат.

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По словам Ушацкаса, ЕС должен поддерживать экономические и политические реформы в Украине, стабилизировать страну, но одновременно нужно "быть реалистами и искать точки соприкосновения, как мы можем при помощи переговоров с Россией прекратить эскалацию конфликта", включая переговоры о поставках оружия.

"(...) Нужно признать, что мы не пойдем воевать и умирать за Украину и мы не пойдем менять Россию, потому что мы этого не сделаем", - сказал дипломат.

Напомним, в марте Обама отказался от поставок летального оружия Украине после разговора с Меркель.