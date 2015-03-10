Обама отказался от поставок летального оружия Украине после разговора с Меркель

Об этом в интервью агентству Associated Press рассказал немецкий посол в Вашингтоне Петер Виттих, передает Дождь. По его словам, Ангела Меркель привела убедительные доводы о важности "продолжения дипломатических и политических усилий" по разрешению вооруженного конфликта на Донбассе. Барак Обама с этими доводами согласился.

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Петер Виттих отметил, что лидеры США и Германии уверены, что Украине пока не стоит поставлять летальное вооружение.

После февральской встречи в Белом доме Барак Обама заявил прессе, что поддерживает дипломатическое урегулирование ситуации на Донбассе, однако "пока не принял окончательного решения по поводу поставок оружия Украине". При этом американский президент не исключил такой возможности в будущем.