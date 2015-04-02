Умерла первая жена Джона Леннона

В момент смерти с ней был их общий сын Джулиан Леннон, передает Lenta.ru со ссылкой на Billboard.

Синтия Леннон скончалась 1 апреля в своем доме на острове Мальорка.

Сын Леннонов опубликовал в YouTube видео, посвященное памяти матери.

Читайте такжеGoogle визуализировал историю современной музыки

Отношения между Джоном Ленноном и Синтией Пауэлл начались после студенческой вечеринки по поводу окончания семестра в Ливерпульском художественном колледже. Пара поженилась в 1962 году. От этого брака в 1963 году родился их единственный сын Джулиан.

В 1968 году супруги развелись после того, как Джон Леннон решил уйти к Йоко Оно.

Синтия написала две книги о своей жизни с музыкантом: A Twist of Lennon (в 1978 году) и «Мой муж Джон» (в 2006 году).

Напомним, в мае прошлого года в Токио был госпитализирован Пол Маккартни.