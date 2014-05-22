В Токио госпитализирован Пол Маккартни

18:01, 22 мая 2014
Мир
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Пол Маккартни госпитализирован в Токио с вирусной инфекцией, сообщили местные СМИ.

Пол Маккартни отменил концерті в связи с госпитализацией / REUTERS

71-летний музыкант отменил оставшиеся выступления в рамках гастрольного турне по Японии и Южной Корее. Подтверждения информации о его госпитализации со стороны промоутеров или больницы в настоящее время нет, сообщает Lenta.ru.

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