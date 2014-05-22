В Токио госпитализирован Пол Маккартни
18:01, 22 мая 2014Мир
1
Пол Маккартни госпитализирован в Токио с вирусной инфекцией, сообщили местные СМИ.
Пол Маккартни отменил концерты в связи с госпитализацией / REUTERS
71-летний музыкант отменил оставшиеся выступления в рамках гастрольного турне по Японии и Южной Корее. Подтверждения информации о его госпитализации со стороны промоутеров или больницы в настоящее время нет, сообщает Lenta.ru.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter