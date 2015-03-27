Российские СМИ: свидетель смерти Немцова видел убийцу, не похожего на Дадаева

Об этом сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По данным источника сопровождавшая Бориса Немцова украинская модель Анна Дурицкая была не единственным свидетелем убийства политика. Чуть сзади пары в момент нападения на Большом Москворецком мосту, как выяснилось, шел 27-летний менеджер одной из фирм Евгений.

На голове Евгения были надеты наушники, в которых грохотал тяжелый рок, а смотрел он в основном на экран смартфона, переключая композиции. Поэтому выстрелы он не слышал и сам момент нападения не видел. Взглянув в очередной раз на дорогу, молодой человек обнаружил вместо идущей впереди одинокой пары на тротуаре целую группу людей. При этом мужчина (это был Борис Немцов), шедший ранее со своей спутницей, лежал на тротуаре возле перил моста. Девушка (Анна Дурицкая) стояла возле упавшего, а еще один мужчина (предполагаемый киллер) прыгал в этот момент через бордюр, разделяющий тротуар и проезжую часть моста.

Читайте такжеДочь Немцова заявила, что не верит в независимое расследование убийства отца: "в России нет правосудия"Убегавшего Евгений видел со спины. По его данным, это был мужчина среднего роста, худощавого телосложения и с темными, возможно волнистыми, волосами средней — около 4 см — длины. Молодой человек отметил, что убегавший, несмотря на холод и ветер, был без куртки. На мужчине были синие джинсы, которые показались свидетелю слишком большого для владельца размера, и такая же "мешковатая", по его словам, темная толстовка с капюшоном. Все это описание не соответствовало внешности обвиненного затем в убийстве Дадаева — крупного мужчины, имеющего спортивное телосложение.

При этом свидетель заметил на месте происшествия еще одну показавшуюся ему довольно странной пару. Возле лежащего мужчины каким-то образом появились девушка и женщина средних лет в черной шубе. Перекинувшись несколькими фразами со спутницей упавшего, обе дамы свернули с тротуара на ведущую к набережной Москвы-реки лестницу и быстро спустились вниз.

Нестыковки в показаниях признавшего свою вину Заура Дадаева и свидетеля Евгения адвокаты планируют использовать как доказательство его непричастности к убийству. Защита полагает, что обвиняемый мог оговорить себя.

Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили поздно вечером 27 февраля в центре Москвы.

7 марта директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова - Анзора Кубашева и Заура Дадаева.

8 марта во время заседания суда федеральный новостной ресурс РИА Новости сообщил, что Дадаев признал причастность к убийству.

Позже, 10 марта, Дадаев заявил правозащитникам, что дал признательные показания, чтобы спасти себя и своего подчиненного Руслана Юсупова, который был вместе с ним при задержании.

"В момент задержания я был с товарищем, с моим бывшим подчиненным Русланом Юсуповым. И они сказали, что если я признаюсь, то его отпустят. Я согласился. Думал, его спасу, и меня до Москвы довезут живого. А то бы случилось со мной тоже, что с Шавановым",— заявил Дадаев.

Бислан Шаванов, по официальной версии, подорвался на гранате при задержании.