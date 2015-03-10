Дадаев утверждает, что признался в убийстве Немцова, чтобы спасти товарища

"В момент задержания я был с товарищем, с моим бывшим подчиненным Русланом Юсуповым. И они сказали, что если я признаюсь, то его отпустят. Я согласился. Думал, его спасу, и меня до Москвы довезут живого. А то бы случилось со мной тоже, что с Шавановым",— заявил Дадаев.

Бислан Шаванов, по официальной версии, подорвался на гранате при задержании, пишет Украинская правда со ссылкой на российские СМИ.

Правозащитникам удалось пообщаться и с другими подозреваемыми по делу об убийстве российского оппозиционера Немцова. Все они заявили о своей невиновности, а также отметили, что их били при задержании и требовали признательных показаний.

Все обвиняемые отмечают, что в тюрьме "Лефортово" чувствуют себя в безопасности.

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"Я 11 лет боролся с преступниками, защищал интересы России, а мне не дают слова потому что я не успел изучить какой-то УПК? Где справедливость? Почему не сажают за решетку тех, кто против России, почему их не подозревают, а меня? Куда мне девать те медали, что я получил?", - сказал Дадаев.

"Я ничего сейчас не боюсь. В "Лефортово" со мной обращаются по человечески, уважительно. Я им очень это благодарен. Здесь пока я чувствую себя в безопасности. Но кто докажет мою непричастность? Кстати, со мной был еще Али Матиев. Он мог бы подтвердить. Где он?", - добавил он.

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Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля неподалеку от Кремля.

По горячим следам преступников найти не удалось, но через неделю после убийства начались задержания. Всего были задержаны, а потом и арестованы пять человек, двое обвиняемых и трое подозреваемых: Заур Дадаев, Анзор Губашев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

На заседании Басманного суда, который вынес решение об аресте обвиняемых, говорилось, что Заур Дадаев дал признательные показания.

Первый замкомандующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД РФ Игорь Груднов в интервью телеканалу "Россия-1" заявил, что Дадаев уволился из внутренних войск МВД после убийства Немцова.

"Его рапорт был удовлетворен. С 27 января он находился в отпуске за 2015 год, в течение 30 суток – по 28 февраля. По мере прибытия с отпуска он был уволен установленным порядком и исключен из списка воинской части", – сказал Груднов.