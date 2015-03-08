СМИ: Обвиняемый Дадаев признал причастность к убийству Немцова

Обвиняемый в причастности к убийству Бориса Немцова Заур Дадаев признал вину.

Об этом сообщает российский ресурс РИА Новости. Как пишет Дождь, Заур Дадаев арестован до 28 апреля. При оглашении судья Мушникова заявила, что вина Дадаева подтверждается признательными показаниями, уточняет Медиазона. Корреспондент "Медиазоны" спросил у Дадаева, считает ли он себя невиновным. Он слышал вопрос, внимательно посмотрел на журналиста и промолчал, пишет издание. Ранее сообщалось, что Заур Дадаев является заместителем командира полка батальона "Север" МВД Чеченской Республики.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter