В ФСБ России заявили о задержании двух подозреваемых в убийстве Немцова
11:34, 07 марта 2015Мир
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Немцова застрелили поздно вечером 27 февраля в центре Москвы
REUTERS
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявил о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве Бориса Немцова.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», сегодня в эфире Первого канала Бортников сказал: «В результате проведенной работы сегодня задержаны два подозреваемых в совершении данного преступления - это некто Кубашев Анзор и Дадаев Заур, о чем проинформирован глава государства».
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Как сообщал УНИАН, Немцова застрелили поздно вечером 27 февраля в центре Москвы. Полиция расследует факт по статье об убийстве.
3 марта Немцова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
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