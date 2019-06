Треть американцев поддерживает ядерную войну с Северной Кореей

Даже уточнение о том, что погибнет миллион невинных людей, не изменило мнение настроенных на ядерную войну жителей США.

Треть населения США поддерживает превентивную атаку против Северной Кореи, даже если сценарий будет предусматривать применение ядерного оружия и гибель миллиона невинных людей. Об этом свидетельствуют результаты последнего исследования, проведенного YouGov совместно с изданием The Bulletin of the Atomic Scientists.

Как пишет Newsweek, исследование появилось на фоне того, как мирный процесс между заклятыми врагами США и КНДР начал замедляться. Один из наиболее тревожных результатов указывает на существование достаточно большого «кровожадной меньшинства» в американском обществе. Треть опрошенных одобрили превентивный удар по разным сценариям. Такие люди оказались не чувствительными к информационным сигналам, которые, по мнению экспертов в сфере безопасности, должны были сократить поддержку войны.

К примеру, когда при опросе в сценарий превентивного удара было включено применение ядерного оружия, 33% опрошенных все равно поддерживали такой шаг со стороны США.

«На самом деле процент поддержки ядерного удара США существенно не изменился даже тогда, когда количество жертв среди жителей Северной Кореи было увеличено до 1,1 миллиона человек, из которых миллион – гражданские», - говорится в отчете исследования.

Авторы считают, что результаты опроса на самом деле демонстрируют давно установленную закономерность в американском обществе, которая представляет собой ограниченное неприятие применения ядерного оружия и «невероятное желание поддерживать убийство мирных жителей вражеской страны».