В Турции отменили результаты выборов мэра Стамбула

ЦИК вынесла решение об отмене результатов муниципальных выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Турции вынесла решение об отмене итогов муниципальных выборов в Стамбуле.

Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Центризбирком после решения после отмены итогов выборов мэра Стамбула, назначил новые выборы мэра на 23 июня.

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Напомним, 31 марта в Анкаре и Стамбуле прошли выборы. По их итогам к власти пришли представители оппозиционной к президенту Турции политической силы. После этого правящая Партия справедливости и развития Турции подала заявление в Верховной избирательной совета по поводу нарушений в стамбульском районе Буюкджекмече с требованием провести новое голосование.