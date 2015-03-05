Фергюсон: полицейского не будут обвинять в убийстве

Хотя тот же департамент недавно обвинил правоохранителей Фергюсона в расовой предвзятости, следствие не обнаружило доказательств, которые могли бы опровергнуть предыдущие заявления господина Уилсона, передает ВВС Украина.

Он утверждает, что выстрелил в подростка из-за опасения за собственную безопасность.

Суд присяжных в штате Миссури уже отказывался обвинять его в убийстве в ноябре.

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Майклу Брауну было 18 лет, Даррен Уилсон застрелил его в августе прошлого года в Фергюсоне - заселенном в основном темнокожими людьми пригороде Сент-Луиса.

Смерть подростка вызвала общенациональные протесты против полицейской жестокости и расовой предвзятости.

Накануне стало известно, что расследование минюста пришло к выводу: полиция, суд и пенитенциарная система Фергюсона предвзято относится к темнокожиv жителzv.

Как отметили авторы доклада, на условиях анонимности, полиция регулярно применяла против темнокожих чрезмерную силу и слишком часто обвиняла их в мелких правонарушениях.

Официально исследования минюста планируют опубликовать 4 марта.