Спецпрокурор США рекомендует посадить Манафорта минимум на 19 лет
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера рекомендует 19-24 лет заключения для Пола Манафорта.
Экс-главу предвыборной кампании Дональда Трампа обвиняют в налоговом и банковском мошенничестве, сообщает УП со ссылкой на Bloomberg.
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"Офис Мюллера не рекомендует конкретного приговора, но утверждает, что согласен с подсчетом, по которому Манафорт должен провести в тюрьме от 235 до 293 месяцев. Манафорту также придется заплатить более 24 миллионов долларов за реституцию", - говорится в сообщении.
"Приговор Манафорту может стать крупнейшим в рамках расследования вмешательства РФ в выборы, если федеральный судья согласится на это. Это также создает серьезный риск для 69-летнего Манафорта провести остаток своей жизни в тюрьме", - пишет Bloomberg.
Отмечается, что прокуроры попросили судью установить дату вынесения приговора.
Ранее сообщалось, что Пол Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году, после того, как ему было вынесено обвинение в рамках следствия спецпрокурора Мюллера.