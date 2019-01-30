Rzeczpospolita: Польше и Украине понадобятся годы, чтобы достичь примирения

По мнению польского эксперта, никакие односторонние правительственные распоряжения не смогут поставить точку в сложном прошлом соседних стран.

Польше стоит вспомнить основы восточной политики, которые были сформулированы в момент возрождения украинского государства. Сегодня независимая и суверенная Украина пытается консолидироваться и выстоять в битве с Россией, как это в свое время сделали поляки.

Об этом в интервью Rzeczpospolita сказал основатель Института восточных исследований Зигмунд Бердыховский.

Читайте такжеВятрович заявил об улучшении отношений Украины и Польши

«Это точка перехода к серьезным разговорам о новых целях политики в отношении Украины. Во-первых, мы не можем ничего насадить украинцам. Во-вторых, нужны новые оригинальные идеи, не менее амбициозные чем само создание независимой европейской Украины», - пояснил он.

Эксперт также прокомментировал напряжение в польско-украинских отношениях из-за внесения так называемых «антибандеровских» пунктов в закон об Институте национальной памяти. Недавно Конституционный суд Польши отменил решение о внесении этих изменений. По мнению Бердыховского, это лишь доказывает, что построение хороших отношений – это длительный процесс.

«Тот, кто даже с добрыми намерениями думал, что это можно сделать с помощью нескольких распоряжений, совершил большую ошибку. Решение Конституционного суда – это лишь один из элементов улучшения двусторонних отношений», - сказал он.

Читайте такжеГлава МИД Польши: "Северный поток-2" приведет к потере Украиной защищенности вот расширенной агрессии РФ

По мнению Бердыховского, над украинско-польским примирением придется работать очень долго. И в процессе будут нужны специальные механизмы для решения конфликтов.

«Мы любим напоминать пример примирения Франции и Германии. Но это партнерство строилось не за несколько лет, а за несколько десятилетий», - пояснил эксперт.