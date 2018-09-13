Самый мощный за десятилетия: ураган "Флоренс" приближается к побережью США (онлайн-трансляция)

На США надвигается мощнейший за три десятилетия ураган "Флоренс". "Флоренс" присвоили вторую категорию вместо предыдущей четвертой.

Несмотря на пониженную категорию урагана, он все еще представляет серьезную опасность. Ожидается, что ураган достигнет Северной Каролины 14 сентября. Трансляция ведется на YouTube канале Explore Oceans.

Сейчас "Флоренс" находится в нескольких сотнях километров от побережья Южной Каролины. У центра циклона скорость ветра достигает 175 км/час.

Многие жители побережья рассчитывают, что ураган пройдет мимо их дома и поэтому отказываются от эвакуации и запасаются предметами первой необходимости, чтобы иметь возможность пережить удар стихии.

Предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Вирджинии. В целом в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов. Режим чрезвычайного положения введен в четырех штатах - Вирджинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине.