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Самый мощный за десятилетия: ураган "Флоренс" приближается к побережью США (онлайн-трансляция)

20:53, 13 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Несмотря на пониженную категорию урагана, он все еще представляет серьезную опасность. Ожидается, что ураган достигнет Северной Каролины 14 сентября. Трансляция ведется на YouTube канале Explore Oceans.

Сейчас "Флоренс" находится в нескольких сотнях километров от побережья Южной Каролины. У центра циклона скорость ветра достигает 175 км/час.

Многие жители побережья рассчитывают, что ураган пройдет мимо их дома и поэтому отказываются от эвакуации и запасаются предметами первой необходимости, чтобы иметь возможность пережить удар стихии.

Предупреждение об эвакуации получили 1,7 миллионов жителей Южной Каролины и Вирджинии. В целом в зоне с высоким уровнем опасности проживают 5 миллионов. Режим чрезвычайного положения введен в четырех штатах - Вирджинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине.

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Новость в сюжете: Сверхмощный ураган Флоренс в США
Теги: #США#ураган#буря