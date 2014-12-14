Корона конкурса «Мисс мира-2014» досталась 22-летней студентке из ЮАР

Корона конкурса «Мисс мира-2014» досталась 22-летней студентке медицинского факультета из ЮАР Ролин Стросс.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter