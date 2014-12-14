Корона конкурса «Мисс мира-2014» досталась 22-летней студентке из ЮАР
23:21, 14 декабря 2014Мир
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Корона конкурса «Мисс мира-2014» досталась 22-летней студентке медицинского факультета из ЮАР Ролин Стросс.
REUTERS
Мероприятие, в котором 121 девушка представляла свою страну, состоялся в выставочном центре Лондона ExCel, передает ТАСС.
Отмечается, что Стросс была наиболее вероятной победительницей конкурса 2014 года, согласно прогнозам экспертов.
Украину на конкурсе красоты представляла 19-летняя студентка со Львова Андриана Хасаншин.
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