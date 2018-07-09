Washington Post: Аннексия Крыма была наглостью, но почему-то Трамп не хочет это признавать

Крымский вопрос указывает на некоторые важные аспекты президентства республиканца.

Внутри правительства США есть фактическое единство в вопросе Крыма – украинского региона, который стал жертвой вторжения и аннексии со стороны России в 2014 году. В Вашингтоне считают, что это был вопиющий случай агрессии и силового изменения международных границ в Европе со времен Второй мировой войны. И Америка никогда не смирится с этим.

Но в этом единстве есть одно исключение – президент Дональд Трамп, пишет Washington Post. Издание напоминает, что со времен своей предвыборной кампании и до недавней встречи с лидерами G7 он часто говорил, что Крым якобы «хотел стать частью России, потому что большинство людей на полуострове говорят на русском языке. А когда президента США спросили, есть ли вероятность, что в результате встречи с Владимиром Путиным он признает российский суверенитет над украинским полуостровом, он ответил: «Посмотрим».

На самом деле, на данный момент перспектива такой капитуляции очень маловероятна. Белый дом на прошлой неделе еще раз подтвердил официальную позицию, что санкции США против России будут оставаться в силе, "пока Россия не вернет Крым под контроль Украины». А пресс-секретарь Путина заявил, что вопрос полуострова не на повестке дня встречи в Хельсинки. На самом деле в американской администрации гораздо больше боятся того, что Трамп вручит Путину победу в Сирии. Но это другая история.

«Крымский вопрос, однако, говорит нам три вещи о 18 месяцах президентства Трампа: его грубые и несведущие политические позиции постоянно берут верх над оппозицией его команды и усилиями разумно убедить его. Это особенно заметно, когда речь идет об умиротворении Путина. А постоянный рост личной власти Трампа в Белом доме и Республиканской партии означает, что даже в вопросах, где его позиция миноритарная, он может заставить своих поклонников выстроиться за ним», - говорится в статье.

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Издание добавляет, что вопрос Крыма стоит особенно остро. Потому что в отличие от соглашения с Ираном или введенных торговых пошлин, где изменения в американской политике, устроеные Трампом, имели хоть какую-то поддержку, до этого времени никто из внешнеполитических экспертов не проводил дебатов на тему незаконного захвата чужой территории Россией. Закон, который кодифицировал санкции против России, в обеих палатах Конгресса был принят абсолютным большинством.

«Логика здесь очень простая. Не имеет значения, действительно ли Крым исторически больше тяготеет к России или нет, его население отдает предпочтение авторитаризму Москвы вместо демократии Украины, принятие таких оправданий вооруженной агрессии вернет Европу в те джунгли, которые породили две мировые войны», - пишет издание.

По логике Трампа, Путин может аннексировать части Латвии и Эстонии, где население говорит на русском языке, не говоря уже о Беларуси и Казахстане. Издание признает, что перспектива возвращения Крыма под контроль Украины в ближайшее время кажется мало вероятной. Но вместо того, чтобы сдаваться, Госдепартамент работал над формальной политической позицией, которую можно сравнить с Уэльской декларации от 1940 года, в которой говорилось, в США никогда не признают советской аннексии стран Балтии. Эта позиция сохранялась полвека, пока Литва, Латвия и Эстония не восстановили свою независимость. Теперь, если Госсекретарь Майк Помпео действует самостоятельно, такая же красная линия должна быть начерчена для Крыма.

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Но вот президент Трамп сказал канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим лидерам G7, что Россию нужно вернуть в группу, хотя ее выгнали из клуба в марте 2014 года после вторжения в Крым. Союзники расстроились, но не удивились, потому что американский президент говорит им одно и то же, начиная с прошлого года. Можно было бы сказать Трампу, что ему нельзя признавать аннексию украинского полуострова, если он обвиняет Барака Обаму в том, что тот позволил России захватить эту территорию. Впрочем, как и в случае торговли, американский президент продемонстрировал несгибаемость перед апелляциями к фактам, логике или даже его политическим интересам. В вопросе введения торговых пошлин легко проследить, что они стали следствием его приверженности определенных предубеждений, которые он публично поддерживал с 1980-х годов. Про Крым же он вряд ли слышал до 2014 года, поэтому здесь его мотивы размыты. Возможно специальный представитель Департамента юстиции Роберт Мюллер, который расследует дело о возможном вмешательстве России в американские выборы, раскроет необходимые объяснения.