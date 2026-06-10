Убийца 'Шахедов': разработчики впервые показали новый зенитный комплекс IRIS-T SLS Mk 4

Комплекс позволяет открывать огонь даже во время движения.

Немецкая компания Diehl Defence на выставке ILA 2026 в Берлине впервые демонстрирует новый ЗРК IRIS-T SLS Mk 4. Об этом компания сообщила на своем сайте.

Система ПВО ближнего радиуса действия разработана для защиты войск и критической инфраструктуры от воздушных угроз. Четвертое поколение системы IRIS-T SLS имеет эффективную дальность до 12 км и высотную зону покрытия до 6 км.

Характерной чертой ЗРК является высокий уровень автоматизации, что позволит сократить количество персонала, необходимого для его эксплуатации.

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Сам комплекс представляет собой установленные на единое шасси (в представленном варианте использован Daimler Zetros 6x6) восемь пусковых установок зенитных управляемых ракет IRIS-T SLS, 15 противодроновых ракет Cicada, РЛС обнаружения Saab Giraffe 1X 3D и электрооптическую систему обнаружения.

При необходимости IRIS-T SLS Mk 4 может быть дополнен дополнительными датчиками или кинетическими средствами ближнего поражения. Заявляется, что комплекс позволяет вести огонь в движении.

Завершение разработки IRIS-T SLS Mk 4 запланировано на 2028 год.

По мнению специалистов портала Defense Express, обновленный ЗРК выглядит довольно перспективно.

Учитывая активное сотрудничество Diehl Defence с Украиной, а также широкое применение ЗРК IRIS-T в ВСУ, вполне вероятно, что новая модификация может пройти боевые испытания в Украине.

Зенитные ракетные комплексы – другие новости

Недавно стало известно, что Украина разработала условную альтернативу MIM-104 Patriot и даже провела испытания ракеты FP-7.x. Разработка компании Fire Point обходится примерно в пять раз дешевле, чем американский аналог. Выход на полномасштабное производство запланирован уже на август.

Напомним также, что ранее на выставке вооружений Украина впервые публично продемонстрировала новую ракету класса "земля–воздух", которую эксперты идентифицировали как "Корал".

В западных оценках отмечалось, что по своему внешнему виду она больше напоминает испытательный образец или даже готовое к производству изделие, чем демонстрационный макет.

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