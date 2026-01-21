Компания, которая тайно поставила ЗРК Украине, создаст 'Золотой купол' Трампа

Пока не сообщается, какие именно средства должны быть разработаны в рамках программы SHIELD.

Американская оборонная компания V2X заключила контракт с Агентством противоракетной обороны США на создание системы многоуровневой защиты SHIELD с неопределенным объемом поставок.

Как отмечает Defence-ua.com, программа SHIELD создана для разработки новейших решений для поддержки многоуровневой архитектуры противоракетной обороны ВС США.

Отмечается, что максимальная сумма контрактов, заключенных по этому проекту, может достигать $151 млрд, и именно они станут основой для инициативы президента США Дональда Трампа по созданию "Золотого купола", общая стоимость которого может составить более $170 млрд.

В V2X только отметили, что будут сотрудничать с агентством противоракетной обороны для ускорения внедрения инновационных оборонных возможностей в различных отраслях.

"Контракт SHIELD IDIQ соответствует той работе, которую V2X выполняет для защиты своей страны: от поддержки ключевых программ в области сенсорных технологий и противоракетной обороны, до обеспечения интегрированных оборонных операций по всему миру", - прокомментировал президент и исполнительный директор компании Джереми К. Венсингер.

Напомним, компания V2X известна тем, что тайно отправила Украине на испытания зенитный ракетный комплекс Tempest.

Ранее стало известно, что более 60% американцев поддерживают поставки американского оружия Украине для борьбы с российскими оккупантами.

Согласно результатам опроса Фонда Рональда Рейгана, зафиксирован рекордный уровень поддержки Украины, а именно 64%, рост поддержки НАТО - 68%.

