'Она меня поразила': Притула раскрыл интересный факт о старте карьеры Фреймут

Экс-ведущий рассказал о кастинге на известное утреннее шоу "Подъем"

Волонтер и ведущий в прошлом Сергей Притула рассказал, как их с Александром Педаном покорила Ольга Фреймут во время кастинга на утреннее шоу "Подъем". Именно с этого шоу начиналась ее карьера на телевидении. Этот проект стал для нее первым масштабным телевизионным опытом и помог ей стать узнаваемой.

"Мы с Сашей были привлечены к людям, которые проводили кастинги. И Фреймут его выиграла... Мы с Педаном были среди тех, кто выбирал. Конечно, мнение продюсеров учитывалось. Она поразила нас своей непредсказуемостью в том, что она скажет через следующие 2 секунды", - признался Притула в разговоре с УП.

Волонтер добавил, что четко помнит, чем именно Фреймут лично его поразила:

"На кастинге берут какую-то новость и пытаются ее обжартовать, раскрутить. И мы обсуждали, что в какой-то азиатской стране на фестивале несут в большом золотом сундуке зуб Будды. И мы что-то дальше начали рассказывать, а Оля и говорит: "Интересно, а там есть кариес?". И я такой: "Ого" (смеется). Интересное мышление, собственно, поэтому и было сделано птичку напротив ее фамилии".

По мнению Притулы, в конце концов, их тройка стала эталонной благодаря искренности:

"Зритель не глупый, он видит фальшь, видит неискренность. На собственном примере скажу: я долго не мог смотреть украинские фильмы или сериалы, потому что видел, что вот этот человек, который говорит: "Ич, как ловко обошел меня вокруг пальца, а черта с два тебе", после того, как режиссер сказал стоп, она с украиноязычной стала русскоязычной в ту же секунду. Актер фальшивит, а не живет".

Напомним. УНИАН писал, что 1 августа 2025 года Сергей Притула в четвертый раз стал отцом.

