В Кремле рассказали о своих связях с руководством Ирана

В РФ не отрицают, что постоянно поддерживают связь с властями Ирана.

Россия постоянно поддерживает связь с руководством Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, добавив также, что Россия готова внести свой вклад в усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

"Я могу лишь сказать, что мы находимся в постоянном контакте с иранской стороной и с иранским руководством", – цитирует заявление Пескова Reuters.

Он также добавил, что российский лидер Владимир Путин ранее заявлял, что Россия "всегда готова сделать все возможное для восстановления мира и стабильности в регионе".

Издание напоминает, что Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров в последние дни провели переговоры со своими иранскими коллегами, а в понедельник Путин также провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Россия и Иран

Ранее президент США Дональд Трамп поделился, что российский диктатор Владимир Путин "хочет быть полезным" в прекращении войны с Ираном. Отмечается, что на это Трамп ответил, что глава Кремля "может быть более полезным, прекратив войну в Украине".

В свою очереь министр обороны США Пит Хегсет считает, что Россия не должна вмешиваться в войну Америки и Израиля против Ирана.

Тем временем The Washington Post писал со ссылкой на трех чиновников, что Россия передает Ирану информацию о целях для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке. Позже специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что США предупредили Россию о недопустимости передачи разведывательной информации Ирану.

