Песков заявил, что Москва якобы "сталкивается с враждебными социальными сетями".

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Москве стало труднее "проводить информационную работу за рубежом". По его словам, причина заключается в доминантном влиянии враждебных соцсетей, пишут росСМИ.

"Мы очень быстро теряем возможности для нашей пропагандистской работы за рубежом. Особенно в ближнем зарубежье. Телевидение сейчас не слишком надежное - его можно выключить одним нажатием кнопки", - сказал журналистам Песков.

Пресс-секретарь главы РФ добавил, что Москва якобы "сталкивается с враждебными социальными сетями", которые доминируют в странах СНГ и по всему миру. Он считает, что эту проблему необходимо решить.

"Мы не работаем с Telegram. Тогда где нам смыслы доводить? И нам это предстоит придумать", - подчеркнул Песков.

РФ проводит невыносимую пропаганду против народа Украины

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия ведет нацистскую пропаганду против украинского народа. Он пообещал, что Германия будет решительно противостоять этому.

Мерц подчеркнул, что украинский народ как никто другой на земле страдал от немецкой и российской тирании.

